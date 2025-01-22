Xiaomi анонсировала тестирование новой технологии WinPlay, которая позволяет планшету Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 запускать игры Windows без интернета.

Xiaomi анонсировала новую технологию, которая позволяет владельцам Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 запускать игры Windows с помощью WinPlay.

WinPlay — это движок, который интегрирован в операционную систему HyperOS. Он позволяет планшету запускать приложения и игры, предназначенные для Windows, при этом сохраняет низкий уровень потерь в производительности. По заявлению компании, потеря в графическом выводе составляет всего 2,9%, что для мобильных устройств является вполне достойным результатом.

Одним из ярких примеров работы WinPlay на Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 стало успешное подключение к Steam — крупнейшей игровой платформе для ПК-игр. Это даёт пользователям доступ к большому числу игр от Valve. Однако, несмотря на достижение этого результата, не все игры на Steam будут работать на планшете, так как он не является полноценным ПК с Windows. Это ограничение связано с тем, что некоторые игры требуют более мощного железа, чем то, что может предложить планшет.

Кроме того, была продемонстрирована работа планшета с Xbox контроллером, что открывает дополнительные возможности для мобильного гейминга. Примером успешного запуска игры на планшете является Tomb Raider, которая без проблем работала на устройстве с подключенным контроллером.

Технология WinPlay в настоящее время проходит тестирование, и Xiaomi активно ищет пользователей среди владельцев Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, чтобы получить обратную связь. Пока неясно, будет ли эта функция доступна на других устройствах компании, например, на смартфонах или других планшетах. Однако Xiaomi, скорее всего, продолжит развивать эту технологию, и мы можем ожидать её дальнейшее расширение в будущем.