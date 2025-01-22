Asus готовит доступную модель в линейке ROG Phone 9 – новый смартфон ROG Phone 9 FE, который, по слухам, может быть переработанной версией устройства 8-й серии с более привлекательной ценой.

Asus, похоже, готовится представить более доступную модель в линейке ROG Phone 9. Новый смартфон, вероятно, получит название ROG Phone 9 FE и может стать отличным выбором для тех, кто ищет качественное игровое устройство по более низкой цене.

Ожидаемый гаджет был замечен в базах сертификаций в Малайзии и Таиланде под модельным номером AI2401_N, что вызывает предположения, что ROG Phone 9 FE может быть переделанной версией предыдущих моделей ROG Phone 8 и 8 Pro. Важно, что приставка FE указывает на намерение Asus сделать этот телефон доступнее, аналогично тому, как Samsung использует её для более дешевых версий своих смартфонов.

С учётом того, что стандартный ROG Phone 9 стоит от $999, а версия Pro — от $1199, выход бюджетной модели может оказаться настоящим подарком для любителей мобильного гейминга. Технические характеристики новинки пока держатся в секрете, но можно ожидать, что она будет предложена с меньшими возможностями, чем старшие модели, при этом сохранив высокое качество и игровые особенности.

Asus ещё не назвала дату официального анонса, но известно, что 6 февраля компания проведёт презентацию нового Zenfone 12 Ultra, и возможно, на этом мероприятии будет представлен и новый ROG Phone 9 FE.