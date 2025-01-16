Армения предъявила России ноту протеста после того, как в эфире ВГТРК прозвучали заявления, касающиеся Зангезурского коридора и внешнеэкономического курса Еревана.

Министерство иностранных дел Армении решило официально выразить протест России, вызвав посла Сергея Копыркина в кабинет для вручения ноты. Причиной дипломатической бури стали комментарии ведущего Дмитрия Киселева в программе «Вести недели» на ВГТРК, в которых прозвучали слова, ставящие под сомнение территориальную целостность Армении. Внешнеполитическое ведомство Еревана недовольно высказываниями, касающимися Зангезурского коридора и курса страны на вступление в Евросоюз.

В эфире российской программы Киселев обсудил спор между Азербайджаном и Арменией относительно Зангезурского коридора — важнейшего транспортного маршрута, который должен соединить Азербайджан с Нахичеванью через Сюникскую область Армении. Комментируя также устремления Еревана в ЕС, ведущий сослался на заявление вице-премьера России Алексея Оверчука, который назвал участие в Евросоюзе несовместимым с членством в Евразийском экономическом союзе. Именно эти слова вызвали возмущение у армянских властей, которые посчитали их вмешательством во внутренние дела страны.

Армения, похоже, не готова воспринимать критику из России спокойно, даже несмотря на стратегическое партнерство между двумя странами. В Армении уверены, что российские заявления на телевидении подрывают суверенитет их государства и усиливают напряженность в отношениях с соседним Азербайджаном. Однако, интересный момент — никакой реакции России на протест Армении пока не последовало, и ситуация остается на грани дипломатического конфликта.

Такое поведение Армении вызывает вопросы. В условиях усиления своих связей с Западом, Армения, похоже, не хочет терять лицо перед Россией, но и не готова полностью подчиняться внешнему давлению.