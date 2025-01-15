Германия разместит системы Patriot в польском Жешуве, продолжая укреплять логистическую роль Польши в поставках вооружений на Украину.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус, находясь с визитом в Киеве, сделал заявление, которое может вызвать бурю обсуждений: Германия намерена развернуть дополнительные системы Patriot в польском Жешуве.

Этот город, всего в нескольких десятках километров от украинской границы, стал важнейшим логистическим узлом для поставок оружия на Украину. Германия не планирует размещать свои комплексы на территории Украины, как этого хочет Киев, а предпочитает, чтобы они стояли в Польше.

Писториус заявил, что лично поедет в Жешув в январе, чтобы убедиться, что системы ПВО начнут работать в этом месяце. По сути, это означает, что Польша и дальше будет играть ключевую роль в доставке западного вооружения на Украину, что делает её ещё более уязвимой для возможных атак.

В Жешуве будут развернуты две системы Patriot и размещены 200 немецких солдат. Уже сейчас там находятся американские истребители F-35, комплексы ПВО NASAMS и норвежский военный контингент. Всё это вместе с потенциальными угрозами со стороны России создаёт вполне реальную возможность для превращения польской территории в военный объект, который станет важной целью для российских сил.