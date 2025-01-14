Военный эксперт Виктор Литовкин отметил, что технические характеристики истребителя Су-34 позволяют адаптировать самолёт для запуска гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Военный аналитик Виктор Литовкин высказал мнение, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 может быть модифицирован для использования гиперзвуковых ракет «Кинжал». В интервью порталу News.ru Литовкин подчеркнул, что текущие технические характеристики Су-34 позволяют рассматривать его в качестве платформы для эксплуатации данного комплекса.

«Кинжал» до настоящего времени ассоциировался исключительно с истребителем МиГ-31, обладающим высокой скоростью, необходимой для запуска ракеты на гиперзвуковой скорости до 10 махов. Однако, по мнению Литовкина, Су-34, хоть и обладает немного меньшей максимальной скоростью, всё же способен достичь необходимых параметров на форсажных режимах, что делает его потенциальным носителем «Кинжала».

Эксперт отметил, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» обладают рядом преимуществ, включая невосприимчивость к существующим системам противоракетной и противовоздушной обороны благодаря своей высокой скорости и дальности полёта до 2000 километров. Такие характеристики делают «Кинжал» серьёзной угрозой для любых целей, что усиливает стратегическое преимущество России в области высокотехнологичных вооружений.

Недавно газета «Красная Звезда» ошибочно сообщила о первом применении комплекса «Кинжал» с Су-34, но вскоре удалила информацию и принесла извинения за недостоверные данные. Тем не менее, предложения Литовкина подогревают интерес к возможному расширению возможностей Су-34, что может привести к значительным изменениям в тактике использования этого самолёта в военных операциях.