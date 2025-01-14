Концерн «Калашников» разработал «умный» прицел для стрелкового оружия, использующий машинное обучение для автоматического обнаружения и сопровождения целей.

Ведущий производитель стрелкового оружия, Концерн «Калашников», представил новейшую разработку – интеллектуальную прицельную систему, способную значительно повысить точность стрельбы. Новая технология основана на машинном обучении и автоматически распознает цели, обеспечивая пользователю возможность точно поражать мишени на расстоянии до 300 метров.

Прицел оснащён дальномерным модулем, электронной метеостанцией и баллистическим вычислителем, что позволяет учитывать погодные условия и динамику полёта пуль. Система интегрируется с модулем распознавания образов, обеспечивая автоматическое отслеживание и сопровождение целей. В случае невозможности автоматического распознавания, выстрел производится в момент совпадения прицельной марки с целью, что существенно снижает вероятность промаха.

Испытания показали, что использование новой прицельной системы увеличивает шанс попадания в голову цели с первого выстрела на 1,6 раза и в грудь – на 1,4 раза по сравнению с традиционными прицелами. Кроме того, прицел демонстрирует высокую эффективность в различных погодных условиях.

Концерн «Калашников» подчеркнул важность данной разработки для повышения боеспособности и безопасности военнослужащих. Интеллектуальная прицельная система будет интегрирована с современными комплексами разведки, управления и связи, обеспечивая синхронную работу на поле боя и улучшая координацию действий подразделений.