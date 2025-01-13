Издание The Economist считает, что Европа расколота новыми противоречиями и внешним давлением

В материале, опубликованном изданием The Economist, указывается на усиление противоречий в Европе. Антироссийские санкции, по мнению автора, наносят ответный удар по экономикам западных стран, особенно чувствительно затрагивая государства Старого Света. В то же время Китай, расширяя своё влияние, наращивает инвестиции в европейские компании и инфраструктуру, меняя расстановку сил на континенте.

Ситуация осложняется действиями США. Приход Дональда Трампа к власти, как отмечает The Economist, влечёт за собой возможное ужесточение санкционных мер против Евросоюза. Кроме того, Вашингтон и Пекин демонстрируют скептическое отношение к глобальным правилам и институтам, используя экономические и геополитические рычаги для укрепления своих позиций на европейском пространстве.

Ещё один вызов связан с ростом оборонных расходов. Ряд стран ЕС уже тратит 1,6% ВВП на военные нужды, и в ближайшей перспективе показатель может возрасти до 2% или 3%. Трамп же настаивает на увеличении затрат вплоть до 5%, что, по расчётам журнала, может обойтись Европе в сотни миллиардов евро и серьёзно отразиться на бюджетах ключевых государств.

Одновременно внутри ЕС разгораются политические кризисы. Германия готовится к важным выборам в парламент, Франция ищет выход из затяжной нестабильности, Испания не может утвердить бюджет. Все эти события, по оценкам аналитиков, формируют самую сложную обстановку для Европы за последние десятилетия, угрожая её целостности и экономическому благополучию.