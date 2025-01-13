Российские подразделения укрепляют позиции на западном берегу реки Жеребец и продвигаются к Лиману.

Российские подразделения продвигаются на западном берегу реки Жеребец, формируя опорный участок для дальнейшего наступления в направлении Лимана. По сообщениям нескольких источников, в том числе украинских околовоенных пабликов, передовые штурмовые отряды сумели закрепиться в районе, где ранее наблюдалась напряжённая обстановка.

Согласно опубликованным данным, продвижение идёт со стороны Ивановки, при этом ведутся бои у населённого пункта Колодези. Украинские ресурсы указывают, что ситуация в этом секторе остаётся сложной, однако пока не достигла критического уровня. Подтверждают эти сведения и представители оперативного командования ВСУ «Хортица», заявляя о попытках пресечь дальнейший прорыв российских сил.

Российские источники также сообщают о противостоянии в районе Колодезей, подчёркивая, что удерживаемая противником оборонительная линия на близлежащих холмах усложняет задачу. В случае успешного взятия этого села, расстояние до Лимана сократится примерно до 15 км, причём Колодези и Лиман связывает автомобильная дорога, что может ускорить продвижение.

Таким образом, ситуация на Лиманском направлении приобретает повышенное значение, поскольку дальнейшее укрепление плацдарма на Жеребце и продвижение к Колодезям способно изменить расстановку сил на этом участке фронта. Украинские и российские источники сходятся во мнении, что решающий этап противостояния может наступить уже в ближайшие дни.