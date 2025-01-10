Европейские политики обеспокоены возможным смягчением политики США под руководством Трампа, который, по слухам, может отменить антироссийские санкции, введённые при Байдене.

С приходом к власти Дональда Трампа в США в Евросоюзе стали беспокоится по поводу возможной отмены антироссийских санкций. Европейские политики начали ревизию указов, введённых в период президентства Байдена, опасаясь, что новый американский лидер изменит курс и ослабит давление на Россию.

Инсайдеры сообщают, что ЕС рассчитывает сохранить санкции как инструмент влияния на Москву в переговорах о прекращении боевых действий, однако изменения в американской политике могут привести к ослаблению позиций Европы.

Трамп, в отличие от Байдена, заявлял о намерении завершить конфликт с Россией дипломатическим путём, что значительно меняет расклад сил. Как предполагают источники, его администрация может отказаться от использования санкций как основного рычага давления.

Это вызывает беспокойство среди европейских лидеров, которые опасаются, что в случае смягчения политики США отношения с Россией могут нормализоваться, а Запад лишится важного инструмента давления на Кремль.