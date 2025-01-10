Самоходная артиллерийская установка 2С7М «Малка» — одно из самых мощных орудий в мире, способное уничтожать укрепления и бронетехнику.

Самоходная артиллерийская установка 2С7М «Малка» продолжает демонстрировать свою уникальную эффективность в боевых условиях. Как сообщили в Ростехе, модернизированная САУ способна уничтожать бетонные укрепления, мосты и переправы, оставляя за собой воронки глубиной до 7 метров.

«Малка» использует тяжёлые снаряды массой до 110 кг, которые разгоняются до скорости 1 км/с. Это оружие предназначено для нанесения мощных ударов по крупным объектам и технике, оставляя значительное количество осколков, поражающих всё в большом радиусе.

В ходе модернизации установки были улучшены её маневренность, связь и система управления. Заменили ключевые механизмы, включая коробку передач и приборы наблюдения, что повысило её боеспособность. «Малка» также получила обновлённую аппаратуру для внутренней связи и радиостанции.

Характеристики установки впечатляют: боевая масса — 46,5 тонны, экипаж из шести человек, боезапас — 8 выстрелов, а двигатель мощностью 840 л.с. обеспечивает ей надёжность и проходимость даже в сложных условиях.