Lenovo представила два мини-ПК с процессорами Snapdragon X, которые предлагают мощные возможности для работы с искусственным интеллектом.

На выставке CES 2025 компания Lenovo анонсировала два новых мини-ПК, которые стали первыми в мире компьютерами, оснащёнными процессорами Snapdragon X Series.

Lenovo ThinkCentre neo 50q QC и Lenovo IdeaCentre Mini x (1L, 10) оснащены процессорами Snapdragon X и Snapdragon X Plus, которые включают в себя специализированные ядра для работы с искусственным интеллектом и могут обрабатывать до 45 TOPS (триллионов операций в секунду). Это позволяет этим мини-ПК эффективно работать с большими данными, мультимедийными приложениями и различными ИИ-системами. ThinkCentre neo 50q QC имеет до 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и поддерживает множество портов, включая USB-C и HDMI 2.1. Стоимость устройства начнётся с $849, а продажи стартуют в феврале 2025 года.

Lenovo IdeaCentre Mini x поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти и может иметь до 1 ТБ накопителя. В отличие от ThinkCentre, этот мини-ПК оснащён Wi-Fi 7 и портами USB 4.0, что открывает дополнительные возможности для работы с высокоскоростными сетями и внешними устройствами. Цена на Lenovo IdeaCentre Mini x стартует с $659, и его продажи начнутся в апреле 2025 года.



