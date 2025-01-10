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Mirakl
Российские подразделения ПВО активно используют ЗРК «Стрела-10» для уничтожения БПЛА-разведчиков
ЗРК «Стрела-10» продолжает свою эффективную работу по уничтожению беспилотников-разведчиков. Новая версия системы теперь может работать в ночных условиях, а высокоточные ракеты с самонаведением делают её одной из самых эффективных на своём уровне.

Российские расчёты зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» продолжают успешно уничтожать беспилотники-разведчики на малых высотах. Эти комплексы уже зарекомендовали себя как надёжное средство защиты от угроз с воздуха, особенно когда речь идёт о разведывательных дронах.

Всё чаще в прицеле «Стрелы-10» оказываются такие БПЛА, как «Фурия», «Валькирия» и «Лелёк». Как рассказал командир одного из расчётов с позывным «Джаконда», их расчёт уже успешно поработал по этим целям, сбив большинство из них, кроме одного — BlackFire. Этот дрон продолжает оставаться неуловимым, несмотря на многократные попытки.

Однако новая версия комплекса — «Стрела-10МН» — заметно улучшила его боевые качества. Теперь она оснащена системой автономного ночного поиска целей, что позволяет работать даже в условиях тёмного времени суток. Главное преимущество «Стрелы-10» заключается в управляемых ракетах 9М333, которые оснащены головками самонаведения и способны эффективно уничтожать цели в любых условиях, включая работу в инфракрасном и фотоконтрастном режимах

#новости #военные новости #военная техника #вооружение
Источник: www1.ru
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