В российскую армию поставлены новые дроны «Депеша», которые могут выполнять различные задачи, включая доставку и эвакуацию.

Российская армия пополнилась новыми многофункциональными наземными дронами «Депеша», которые поступили в рамках государственного оборонного заказа. Эти беспилотные платформы, разработанные холдингом «Высокоточные комплексы» в составе госкорпорации Ростех, могут использоваться для выполнения разнообразных задач. Оснащенные специальными модулями, они способны выполнять несколько функций: от доставки грузов до эвакуации раненых.

Дроны «Депеша» имеют колесное шасси, что придает им отличную маневренность и позволяет работать на различных типах местности. Одним из главных преимуществ этой платформы является возможность быстро менять конфигурацию — на неё можно устанавливать различные модули для выполнения конкретных задач. Так, дрон может перевозить грузы весом до 200 кг, включая продовольствие, топливо и оборудование. Кроме того, «Депеша» может быть использована для транспортировки раненых в тыл, что значительно облегчает логистику на сложных и труднодоступных участках.

Модульная конструкция дронов также позволяет адаптировать их под специфические условия работы. Вдобавок, система управления и роботизация обеспечиваются программно-аппаратным комплексом «Прометей», который превращает «Депешу» в высокотехнологичную платформу, готовую выполнять самые разнообразные задачи, включая эвакуацию, разведку и помощь в решении логистических проблем.

Один из главных факторов успеха «Депеши» — это её маневренность. Благодаря независимой подвеске и компактным размерам, она может перемещаться по сложным маршрутам с максимальной скоростью до 30 км/ч, что идеально подходит для работы в условиях ограниченного пространства и в условиях активных движений на местности.