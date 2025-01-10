В России завершилось дело о самой крупной взятке в истории страны, связанной с криптовалютой

В России завершено расследование одного из самых масштабных коррупционных дел, связанного с криптовалютой. Суд вынес приговор бывшему высокопрофильному сотруднику Следственного комитета Марату Тамбиеву, который был осуждён за получение взятки в размере 2718 биткоинов и $1,5 млн. Эта сумма в биткоинах на момент вынесения приговора превышает 25 миллиардов рублей.

Тамбиев, по версии следствия, использовал своё служебное положение, чтобы помочь хакерам из группы Infraud Organization избежать уголовного преследования. Взамен он получал крупные суммы в криптовалюте. Пароль от криптокошелька, в котором хранились биткоины, был найден на рабочем столе у Тамбиева в папке с названием «Пенсия». Он остался недовольным своим статусом «рекордсмена» по величине взятки, комментируя это с иронией.

Помимо криптовалюты, суд постановил наложить арест на имущество Тамбиева, включая недвижимость и личные автомобили. Сейчас на рассмотрении находится законопроект, который может позволить в будущем признать криптовалюту официальным имуществом, что облегчит процессы конфискации подобных активов.