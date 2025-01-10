Робот «Маркер» с противотанковым ракетным комплексом «Корнет» прошёл успешные испытания, продемонстрировав способности автономного уничтожения целей с помощью новейших технологий распознавания и поражения.

В последние дни в интернете появились кадры, демонстрирующие испытания одного из самых ожидаемых отечественных боевых роботов — «Маркер» с противотанковым ракетным комплексом «Корнет». Этот робот — не просто очередной шаг в эволюции боевых технологий, а настоящая демонстрация того, как высокотехнологичные системы могут стать важной частью современных тактических операций.

На видео видно, как автономная платформа «Маркер» с дистанционно управляемым боевым модулем, оснащённым двумя спаренными блоками с четырьмя пусковыми контейнерами для ракет «Корнет», поочерёдно находит и уничтожает цели. Ракеты 9М133М-2 и 9М133ФМ-3, которые могут быть использованы в рамках комплекса, обеспечивают точность и мощь удара.

Платформа «Маркер» представляет собой роботизированную гусеничную систему, что даёт ей преимущество по проходимости на сложных и труднопроходимых участках местности. С такой платформой можно без проблем пересекать снежные и болотистые районы, а скорость движения в 70 км/ч при достаточно большом запасе хода в 1000 километров делает её мобильной и эффективной.

Одной из особенностей робота является его способность одновременного поражения нескольких целей разными типами вооружения, что значительно повышает его боевые качества. Для распознавания и поражения целей «Маркер» использует новейшие оптико-электронные системы с автономным захватом и сопровождением объектов.

Кроме того, несмотря на наличие двух типов шасси — гусеничного и колёсного — «Маркер» обладает высоким уровнем универсальности. Колёсная версия может развивать скорость до 80 км/ч, что делает её быстрее, но менее проходимой в сложных условиях.