Anker представила на CES 2025 новый повербанк мощностью 165W с кабелем, который вытягивается на 27 дюймов.

На CES 2025 компания Anker представила новый повербанк с мощностью 165W и емкостью 25 000 мАч. Устройство способно полностью зарядить MacBook Air M2, а также четыре раза iPhone 14. Впечатляющим является и его скорость: повербанк заряжает MacBook Pro 16 дюймов до 50% всего за 30 минут.

Особенность новинки заключается в встроенном кабеле, который можно вытянуть до 27,2 дюйма. В дополнение к этому есть еще один USB-C кабель длиной 8,6 дюймов.

Новый повербанк оснащен тремя портами USB-C и одним USB-A, что позволяет заряжать несколько устройств одновременно. Устройство также поддерживает Power Delivery 3.0 и TSA-одобрение.

Стоимость устройства составляет $99, а на момент запуска действует скидка в $10. Доступен в двух цветах — Space Black и Silver.