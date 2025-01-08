Nvidia представила новые видеокарты RTX 5090 и другие модели 50-серии на CES 2025. Какой будет реальная производительность — покажет время.





На CES 2025 Nvidia вывела на сцену свою долгожданную GeForce RTX 50-серию, и это событие вызвало бурю обсуждений. RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070 — на бумаге выглядит как настоящая графическая революция. Но стоит ли верить обещаниям Nvidia о колоссальном приросте производительности, или всё это просто маркетинговый ход, чтобы выкачать деньги с геймеров и профессионалов? Уже в январе начнут поступать настольные модели, а мобильные версии появятся в марте. Время покажет.

RTX 5090 с 32 ГБ GDDR7 памяти — это новый флагман, который должен взорвать рынок за $1999. Но что реально за этим стоит? Nvidia утверждает, что карты способны справляться с любыми задачами, от самых требовательных игр до профессиональных графических приложений. RTX 5080 и RTX 5070 Ti также обещают много, но вопрос, не переборщили ли с ожиданиями, остаётся открытым.

Но настоящая интрига скрыта в мобильных версиях этих карт. Как Nvidia собирается сдержать обещания о мощности при ограниченных батареях и охлаждении в ноутбуках? Ответов на этот вопрос пока мало, а значит, ждать реальных тестов — это всё, что остаётся.

Если вы готовы поверить в чудеса графики, GeForce RTX 50-серия, без сомнения, выглядит как обещание нового уровня. Но давайте не забывать, что видеокарты не первый раз заявляют об огромных скачках в производительности. Вопрос в том, насколько они оправдают ожидания в реальных условиях.