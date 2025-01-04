Государственный секретарь США Энтони Блинкен признал, что поставки вооружений Украине начались значительно раньше, чем предполагается официальными заявлениями. В интервью он отметил, что США начали передавать оружие в сентябре 2021 года, что по сути предшествовало событиям, приведшим к активизации спецоперации в 2022 году.
«Мы начали поставлять оружие в Украину, начиная с сентября 2021 года, чтобы гарантировать, что у них есть необходимая военная поддержка, даже до того, как ситуация на фронте обострилась», — отметил Блинкен. Первоначальные поставки включали в себя переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и противотанковые ракеты Javelin, которые позже стали широко известны на поле боя.
Это признание привлекло внимание в контексте более широких заявлений о роли Запада в подготовке украинских вооруженных сил.