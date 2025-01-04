Глава Госдепа США признал, что Вашингтон начал вооружать Киев задолго до начала российской СВО

Государственный секретарь США Энтони Блинкен признал, что поставки вооружений Украине начались значительно раньше, чем предполагается официальными заявлениями. В интервью он отметил, что США начали передавать оружие в сентябре 2021 года, что по сути предшествовало событиям, приведшим к активизации спецоперации в 2022 году.

«Мы начали поставлять оружие в Украину, начиная с сентября 2021 года, чтобы гарантировать, что у них есть необходимая военная поддержка, даже до того, как ситуация на фронте обострилась», — отметил Блинкен. Первоначальные поставки включали в себя переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и противотанковые ракеты Javelin, которые позже стали широко известны на поле боя.

Это признание привлекло внимание в контексте более широких заявлений о роли Запада в подготовке украинских вооруженных сил.