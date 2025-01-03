Президент США Джо Байден начал свою первую речь в 2025 году с шутки, но основная тема была посвящена реакции на недавние теракты в Новом Орлеане и Лас-Вегасе, подчеркивая серьезность ситуации и меры, которые принимаются для защиты населения.

Президент США Джо Байден начал свою первую речь в новом году неожиданно — с шутки, но затем перешел к серьезному обсуждению последних терактов в Новом Орлеане и Лас-Вегасе. По словам Байдена, публика аплодировала ему не за появление, а за его готовность обсудить сложные вопросы.

Президент сообщил, что уже провел заседание с министерством обороны и разведкой США в Ситуационной комнате Белого дома, чтобы обсудить трагические события и координировать ответные меры. В частности, были рассмотрены последствия атаки в Лас-Вегасе, где электромобиль Tesla Cybertruck взорвался, унесши много жизней. Байден подчеркнул важность быстрой и эффективной реакции на теракты и поддержку местных органов власти в расследованиях.

В Новом Орлеане, ситуация оказалась особенно трагичной. Во время новогодних празднований грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит, после чего водитель начал стрелять, что привело к многочисленным жертвам. Президент выразил надежду посетить город и лично оценить масштабы трагедии, а также обеспечить все необходимое для помощи пострадавшим.

Эти инциденты вызвали огромное общественное внимание и требуют от американского правительства решительных действий. Байден заверил, что будет делать все возможное для предотвращения подобных атак в будущем и для защиты американских граждан.