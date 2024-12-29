HMD Pulse Pro — первый смартфон HMD, обновленный до Android 15. Новая версия Android обеспечивает повышение производительности, улучшение управления аккумулятором, а также повышение безопасности и конфиденциальности.

HMD Global делает невозможное — выпускает масштабное обновление Android 15 для своего HMD Pulse Pro. Это первое из двух обещанных обновлений ОС, и оно приносит с собой не просто косметические изменения.

С новой версией Android устройство обретает улучшенную скорость запуска приложений, сокращение задержек и ряд существенных улучшений в управлении зарядом аккумулятора. Но не только это! Android 15 приносит на HMD Pulse Pro усиленные функции конфиденциальности: улучшенное шифрование данных, более строгие разрешения для приложений и управление уведомлениями ставят приватность пользователя на первое место.

Размер обновления — 3.12 ГБ, и оно уже доступно для скачивания с версией программного обеспечения v2.370. Помимо технических улучшений, пользователи также получат последний патч безопасности, датированный декабрем 2024 года.