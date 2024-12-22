«Архангельск», новая АПЛ проекта «Ясень-М», поступит на службу ВМФ России в декабре 2023 года.

К концу декабря 2023 года Военно-морской флот России примет на вооружение атомную подводную лодку «Архангельск» (К-564), принадлежащую к усовершенствованному проекту 885М «Ясень-М». Эта субмарина была построена на заводе «Севмаш» в Северодвинске и оснащена передовым ракетным вооружением, включающим крылатые ракеты «Калибр-ПЛ» и «Оникс».

Вывод подлодки из эллинга состоялся 29 ноября 2023 года, после чего она прошла этап достройки на плаву и успешно выдержала ходовые испытания. «Архангельск» подтвердил свою готовность к службе, продемонстрировав высокую боевую эффективность и надежность в ходе проверок.

Основное вооружение субмарины позволяет поражать наземные и морские цели на значительных расстояниях, что делает её ключевым элементом морской обороны России. Помимо этого, проект 885М предусматривает возможность интеграции гиперзвуковых ракет «Циркон», что значительно повысит её стратегические возможности.

«Архангельск» станет одной из нескольких подлодок проекта «Ясень-М», которые уже находятся в процессе строительства на «Севмаше». В этот список входят «Ульяновск», «Пермь», «Владивосток» и «Воронеж». Ранее флот получил четыре субмарины этой серии, включая «Северодвинск» и «Казань».

Появление новой атомной подлодки укрепит стратегический потенциал ВМФ и обеспечит дополнительную защиту интересов страны на морских просторах.