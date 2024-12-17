В России артиллерийский тягач АТС-59Г был трансформирован в штурмовой бронетранспортер с улучшенной защитой и мобильностью, чтобы удовлетворить потребности вооруженных сил в условиях современных военных операций.

В российских вооруженных силах старый артиллерийский тягач АТС-59Г, принятый на вооружение в далеком 1970 году, обрел новую функцию. Теперь это полноценный штурмовой бронетранспортер, обновленный и модифицированный для современных боевых действий. Переделка машины была продемонстрирована в видеоролике, который разместил Александр Талипов на своем Telegram-канале.

Бойцы внесли значительные изменения в конструкцию тягача: кабина и грузовой отсек теперь защищены стальными и резиновыми экранами. Дополнительно в задней части тягача установлены цепи, чтобы защитить машину от атак дронов. Эти нововведения превращают тягач в надежное средство для штурмовых операций.

С учетом его мощного 300-сильного дизельного двигателя, который позволяет развивать скорость до 45 км/ч, АТС-59Г, теперь названный «штурмовой черепахой», готов к выполнению задач на передовой, поддерживая передвижение войск и обеспечивая их защиту в условиях современного боевого противостояния.