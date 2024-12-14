«Капитан» работает до 6 часов, преодолевает сложные препятствия и управляется на расстоянии до 1 200 метров.

На выставке в московском Экспоцентре представили роботизированный комплекс «Капитан», созданный Центральным научно-исследовательским институтом робототехники и технической кибернетики. Эта машина предназначена для выполнения сложных задач: от разведки местности до разминирования.

«Капитан» способен управляться на дистанции до 1 200 метров, передвигаться со скоростью до 5 км/ч и работать автономно до шести часов. Особенностью конструкции является шасси, оснащенное активными приводными рычагами. Такая система позволяет роботу преодолевать практически любые препятствия: глубокий снег, завалы, лестницы, крутые склоны и неровности.