На украинском фронте был замечен макет американской ракетной системы HIMARS, созданный на базе старого советского автомобиля ГАЗ-66. Эта инсценировка предназначена для дезинформации противника, но в то же время подвергает рискам жизнь водителя, находящегося в кабине при маневрах.

На передовой появился необычный макет американской реактивной системы залпового огня M142 HIMARS, созданный на базе советского военного автомобиля ГАЗ-66, известного как "Шишига". Эта имитация, выполненная с высокой степенью детализации, служит для введения в заблуждение вражеских разведывательных и ударных средств, однако несет в себе и значительный риск для экипажа.

Использование "Шишиги" как мобильной декорации для HIMARS вызывает интерес, поскольку старое шасси лишено третьей оси, присущей настоящим американским системам. Эту часть имитации приходится скрывать маскировочной сеткой, что делает макет менее убедительным из некоторых ракурсов.

Основной целью такого макета является создание видимости присутствия передового американского вооружения на поле боя, что может сбивать с толку и замедлять противника при принятии решений о наступлении или обороне. Однако наличие водителя в кабине во время таких операций ставит его жизнь под угрозу, превращая в нечто вроде смертника, если враг распознает обман.