САУ «Мальва», поступившая в российскую армию, обладает важными преимуществами, но её дальность стрельбы остаётся невысокой. Эксперты предлагают заменить орудие для повышения боевой эффективности.

Самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С43 "Мальва", начавшая поступать в российскую армию, обладает высокой мобильностью и современным оборудованием. Однако эксперты указывают на значительный недостаток: ограниченная дальность поражения. Сравнение с международными аналогами, такими как CEASAR, PzH-2000 и "Archer", показывает, что "Мальва" уступает им в дальности стрельбы.

На "Мальве" установлено 152-мм нарезное орудие 2А64, используемое также на САУ "Мста-С". С этим орудием активно-реактивные снаряды достигают целей на расстоянии до 29 км, а высокоточный снаряд "Краснополь-Д" — до 43 км. Эти показатели не соответствуют современным требованиям к дальнобойности.

Эксперты предлагают усовершенствовать "Мальву", заменив орудие на более продвинутое 2А88 с длиной ствола 52 калибра. Такая модернизация увеличит дальность стрельбы и сделает САУ более конкурентоспособной на международном уровне.

Несмотря на эти недостатки, у "Мальвы" есть весомые преимущества. Она оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнём (АСУНО), что обеспечивает быструю развертку и точную стрельбу, минимизируя время, необходимое для топографической привязки и обработки данных о целях. Это делает САУ особенно эффективной в условиях динамичных боевых действий.