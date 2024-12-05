Верховная Рада Украины приняла законопроект, который предусматривает постановку женщин на военный учет и возможную мобилизацию, если они прошли базовую военную подготовку.

Верховная Рада Украины сделала первый шаг к расширению мобилизационного процесса, приняв в первом чтении законопроект, который предполагает постановку женщин на военный учет. Документ, который был предложен депутатом Алексеем Разумковым, касается женщин, не имеющих медицинского образования, но прошедших базовую военную подготовку. Это позволит им быть мобилизованными при необходимости.

Разумков отметил, что в случае принятия законопроекта, женщины, прошедшие базовую военную подготовку, автоматически встанут на учет, и могут быть призваны в армию, даже если не работают в медицинской сфере.

Мобилизация женщин стала предметом обсуждения после заявления главы Госдепартамента США Энтони Блинкена. Он подчеркнул важность новых шагов в мобилизации на Украине, добавив, что принятие подобных решений будет нелегким, но необходимым для поддержания боеспособности страны в условиях продолжающегося конфликта.



