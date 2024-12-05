Кремль ответил на предупреждение Дональда Трампа в адрес стран БРИКС, заявив, что давление США только ускорит переход к расчетам в национальных валютах. Россия и другие члены блока продолжают развивать альтернативные механизмы, снижая зависимость от доллара. Эксперты уверены, что такие угрозы лишь укрепляют тенденцию дедолларизации на глобальной арене.

В Кремле прокомментировали угрозы Дональда Трампа, который заявил, что США могут ввести 100% пошлины на страны БРИКС, если те откажутся от доллара. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что попытки США усилить экономическое давление только ускорят процесс перехода стран на национальные валюты. По его словам, дедолларизация продолжает набирать популярность, и такие угрозы лишь подтолкнут государства к отказу от американской валюты в международных расчетах.

Эксперты считают, что угрозы Трампа вряд ли окажут значительное влияние на курс БРИКС, ведь этот экономический блок продолжает работать над созданием собственной системы расчетов. В первую очередь, страны БРИКС заинтересованы в развитии взаиморасчетов в национальных валютах и цифровых деньгах, что позволяет снизить зависимость от доллара и финансовой системы США. Важно отметить, что процесс дедолларизации активно поддерживается, учитывая риски, связанные с санкциями и замороженными активами России.

На фоне этого, растущий интерес стран к использованию альтернативных валют в расчетах подтверждается и статистикой. Примерно две трети внешней торговли России уже обслуживаются в нацвалютах, а сделки между странами БРИКС составляют 88%. Вопреки угрозам США, аналитики предсказывают, что альтернативные валюты, такие как китайский юань и российский рубль, будут играть всё большую роль в международной торговле.

С каждым годом позиции доллара как основной мировой валюты становятся всё более уязвимыми. При этом эксперты считают, что такие ультиматумы лишь ускоряют этот процесс. Мировая экономика уже начинает отходить от привычных схем, и дедолларизация, в частности в странах БРИКС, становится не просто политической тенденцией, а необходимостью для обеспечения экономической стабильности и независимости.