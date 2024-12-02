В России проходит испытание уникального разведывательно-ударного комплекса с лазерным наведением.

Российские инженеры представили прототип новейшей разведывательно-ударной системы с элементами лазерного наведения. Андрей Безруков, глава Центра беспилотных систем и технологий, рассказал о том, что новинка уже проходит стадию полевых испытаний.

Новая система складывается из трех ключевых модулей: обнаружения целей, управления огнем с помощью лазера и непосредственного поражения цели. Безруков отметил, что разработка каждого блока велась разными группами специалистов, что способствовало достижению выдающихся показателей по каждому направлению.

На данный момент команда инженеров активно работает над совмещением этих компонентов в единую систему. Особое внимание уделяется оптимизации передачи данных и разработке стратегии координации действий между различными частями комплекса для повышения его общей эффективности.

Как подчеркнул Безруков, благодаря такому подходу система сможет быстро реагировать на возникающие угрозы и обеспечит не только сбор разведданных, но и точное поражение целей.