Это эквивалентно 45 «Хиросимам».

Новая российская баллистическая ракета средней дальности «Орешник» обладает впечатляющей мощностью в 900 килотонн, что сопоставимо с разрушительной силой 45 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму в конце Второй мировой войны. Это сравнение не только подчеркивает значительный технологический прогресс, но и отражает уровень угрозы, которую может представлять такое оружие.

Запускаемая с удаленного полигона Капустин Яр, «Орешник» может достичь цели на расстоянии до 5500 километров, развивая при этом скорость, превышающую 12 тысяч километров в час. Эти характеристики делают ракету практически неуловимой для большинства существующих систем ПРО, особенно в начальной фазе ее полета.

Масштаб возможного разрушения, который может принести один такой заряд, ставит «Орешник» в ряд самых мощных средств стратегического сдерживания, акцентируя внимание на серьезности рисков, связанных с распространением и использованием таких мощных оружейных систем.