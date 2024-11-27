Введение в строй ракетного комплекса «Сармат» маркирует важный этап в укреплении стратегической безопасности России, увеличивая её способность к стратегическому сдерживанию на международном уровне.

Завершается подготовка к вводу в эксплуатацию межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения «Сармат». Этот шаг является частью глобальной стратегии укрепления оборонных возможностей России и обеспечивает новый уровень стратегического сдерживания.

В текущем году «Сармат» пройдет последние испытания перед тем, как стать частью арсенала Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Сергей Каракаев, командующий РВСН, подчеркнул значимость этого события, объяснив, что новый ракетный комплекс позволит России значительно укрепить свои позиции в условиях возрастающих глобальных вызовов.

«Сармат» отличается высокой технологичностью и универсальностью, способен доставлять тяжелые головные части на межконтинентальные расстояния, минуя радарные зоны обнаружения. Эта ракета разработана с возможностью преодолевать современные и будущие системы противоракетной обороны, обеспечивая стратегическое превосходство.

Помимо усиления стратегического арсенала, ввод в строй «Сармата» отражает направленность России на поддержание высокого уровня национальной безопасности. Военные эксперты отмечают, что введение данного ракетного комплекса в действие позволит стране эффективнее отвечать на современные угрозы и укреплять мирные позиции на международной арене.



