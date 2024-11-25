Компания HeliBuro разрабатывает новый многоцелевой вертолет HB.17 с двигателем ВК-2500, способный перевозить до 9 пассажиров и 2,5 тонны груза.

Компания HeliBuro объявила о начале разработки нового вертолета HB.17, который станет новым словом в российской авиации. Эта машина предназначена для перевозки до 9 пассажиров или грузов и уже привлекает внимание своими перспективами. Разработка находится на стадии проектирования, а первый полет планируется осуществить в 2027 году. Вертолет будет оснащен двигателем ВК-2500, зарекомендовавшим себя на вертолетах типа "Аллигатор" Ка-52.

Особенностью HB.17 станет его однодвигательная конструкция, что значительно улучшит его топливную эффективность и позволит доставлять до 2,5 тонн груза на расстояние до 950 км. Современное оборудование и системы управления обеспечат вертолету высокую адаптивность к различным условиям эксплуатации.

HB.17 нацелен на рынок региональных и частных перевозок, где критичны такие факторы, как экономичность и низкие операционные расходы. Это делает его привлекательным для использования в государственном и частном секторах, где требуется экономичный и надежный транспорт.



