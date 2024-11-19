Концерн «Калашников» представил новый дрон-камикадзе, который планируют испытать на передовой в конце ноября. Этот дрон дополнит арсенал уже используемых барражирующих боеприпасов «Куб».

Оружейный концерн «Калашников» разработал новый дрон-камикадзе, предназначенный для российских военных. По словам президента концерна Алана Лушникова, в конце ноября запланированы полевые испытания аппарата на передовой. Сейчас дрон завершает заводские испытания, после чего будет оформлена вся необходимая документация для его апробации в реальных боевых условиях.

Лушников подчеркнул, что речь идет о новом управляемом барражирующем боеприпасе, разработанном специально для решения сложных задач на поле боя. Он может быть использован для уничтожения живой силы и техники, предлагая больше возможностей для эффективного нанесения ударов по целям. Появление таких дронов расширяет арсенал российских военных и повышает их тактическую гибкость.

На сегодняшний день предприятия концерна уже производят управляемые боеприпасы «Куб», которые доказали свою эффективность на поле боя, поражая как бронетехнику, так и живую силу. В конце 2023 года также начались поставки модернизированных версий этих беспилотников с более мощной боевой частью, что значительно повысило их ударную силу.

Испытания нового дрона, разработанного «Калашниковым», должны показать его пригодность для реальных боевых операций и его способность дополнять уже существующий арсенал дронов-камикадзе.