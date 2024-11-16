Истребитель-бомбардировщик Су-34 использовал модернизированную авиабомбу ФАБ-1500М-54 с аэродинамическим обтекателем. Бомба способна поражать цели на расстоянии более 45 км, её использование возможно на высоте до 16 000 метров и скорости до 1200 км/ч.

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34, относящегося к поколению "4++", использовал на передовой модернизированную авиабомбу ФАБ-1500М-54. Особенностью этой версии является аэродинамический обтекатель, который обеспечивает точное поражение целей на расстоянии свыше 45 километров. Удар был нанесен высокоточной планирующей бомбой, способной ликвидровать укрепленные позиции и бронетехнику противника.

ФАБ-1500М-54 — это тяжелая авиабомба с длиной корпуса 2765 мм и диаметром 630 мм. Размах стабилизатора, оснащенного специальными надкалиберными планками, составляет 792 мм. Для повышения дальности использования применён аэродинамический обтекатель, который специально адаптирован под внутренние отсеки вооружения дальних бомбардировщиков, таких как Су-34. Такая конструкция позволяет максимально эффективно планировать и доставлять бомбу к целям на значительном расстоянии.

Высота применения данного боеприпаса может достигать 16 000 метров, а скорость — до 1200 км/ч. Благодаря этим характеристикам, экипаж Су-34 способен выполнять высокоточные удары, оставаясь на безопасном расстоянии от линии фронта.

На сегодняшний день Су-34, являясь одним из самых современных российских истребителей-бомбардировщиков, активно применяется в боевых операциях. Его способность нести мощные боеприпасы и использовать планирующие модификации авиабомб делает его одним из ключевых элементов воздушной поддержки наземных войск.