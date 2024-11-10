Минцифры собирается создать отечественный аналог Android, для этого создан консорциум

Министерство цифрового развития России совместно с IT-компаниями рассматривает создание национальной мобильной операционной системы на базе открытого кода Android Open Source Project (AOSP). Планируется, что новая ОС будет использоваться на планшетах для учителей и врачей, чтобы облегчить выполнение повседневных задач и сократить зависимость от зарубежного программного обеспечения.

Устройства будут оснащены двумя операционными системами: «Аврора» для профессиональных задач с усиленной защитой данных и новой ОС на основе Android для повседневного использования и доступа к привычным приложениям. Такое двойное решение обеспечит как безопасность при работе с конфиденциальной информацией, так и удобство в ежедневных операциях.

На рынке уже существуют устройства с ОС «Аврора» и магазином приложений RuStore, но новая ОС предоставит пользователям более широкий выбор, благодаря доступу к большему числу приложений.



