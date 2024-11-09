Франция передала Украине партию новых дронов-камикадзе «Оскар», которые будут использоваться для атак на легкие цели.

Франция передала Украине первую партию новейших дронов-камикадзе "Оскар" в количестве ста единиц всего через шесть месяцев после завершения их испытаний. Эти устройства предназначены для поражения легкобронированных целей и личного состава и могут находиться в воздухе до 45 минут, работая без необходимости связи со спутниками.

Дроны "Оскар" обладают способностью эффективно функционировать в условиях подавления радиосигналов, что значительно усложняет их обнаружение и уничтожение с использованием стандартных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Благодаря этой особенности беспилотники могут стать важным элементом в действиях украинских вооруженных сил, позволяя им атаковать мобильные цели даже в сложных условиях радиоэлектронного подавления. Планируется проведение испытаний одновременного массового применения таких дронов для поражения нескольких целей.

Передача дронов состоялась на фоне продолжающегося усиления поддержки Украины со стороны западных союзников, в частности Франции. Париж дал понять, что его военное сотрудничество с Киевом будет продолжаться. Французские специалисты не только передают технику, но и предоставляют консультации и обучение украинским военным по вопросам эксплуатации новейших технологий.

Сообщается, что французские спецслужбы также активно сотрудничают с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Это взаимодействие включает не только обмен данными, но и проведение совместных операций в других регионах, включая Африку.

В частности, украинские специалисты обучают местные вооруженные формирования в странах Сахеля, передавая им опыт ведения боевых действий малыми группами и использования легких дронов.