Лоуренс Уилкерсон, отставной полковник ВС США, заявил, что страны НАТО начинают признавать поражение Украины в конфликте

По словам Лоуренса Уилкерсона, бывшего полковника ВС США, в политических кругах стран НАТО начинается пересмотр оценок ситуации на Украине. В интервью каналу Judging Freedom Уилкерсон указал на распространение мнения о неудачах Украины в текущем конфликте.

Эксперт отметил, что мнение о слабости украинских позиций начинает набирать обороты среди европейских и американских политиков. "В политических кабинетах уже звучат разговоры о необходимости пересмотра подходов к конфликту", — говорит Уилкерсон. Это мнение находит подтверждение в словах Эндрю Наполитано, который также подчеркивает изменение восприятия ситуации ведущими политическими силами.

Уилкерсон добавляет, что текущие события оказывают давление на внешнеполитические позиции западных лидеров, в том числе на канцлера Германии Олафа Шольца, чьё политическое влияние подвергается испытанию.