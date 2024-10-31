Зеленский обвинил СМИ запада в раскрытии информации о ракетах Tomahawk.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство после публикации информации о просьбе Киева к Вашингтону о поставках крылатых ракет Tomahawk. Зеленский подчеркнул, что обсуждения были конфиденциальными и предназначены только для ушей украинских и американских властей.

На недавней пресс-конференции для СМИ Северной Европы, Зеленский указал на серьезность утечек, которые, по его мнению, могут подорвать доверие между странами. "То, что просило оружие наше государство и что это стало известно через прессу, создает риск для всех наших дальнейших переговоров," сказал Зеленский.

Информация о запросе на ракеты с радиусом действия 2400 км была впервые опубликована американской газетой The New York Times, которая утверждала, что такой запрос США считают "невыполнимым". Отказ Вашингтона обусловлен опасениями эскалации конфликта на территории России с использованием западного оружия.