Ларри Джонсон, бывший аналитик ЦРУ, предполагает, что в случае победы Дональда Трампа на предстоящих выборах в США, может последовать смена лидера Украины и начало мирных переговоров.

В преддверии выборов в США экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предположил возможные изменения в политическом ландшафте Украины, если Дональд Трамп вернется к власти. В интервью для YouTube-канала Judging Freedom он выразил мнение, что администрация Трампа может инициировать смену лидера на Украине, для начала мирных переговоров.

Джонсон отметил, что идея заменить Владимира Зеленского на посту президента Украины может найти поддержку как в США, так и среди украинского политического истеблишмента. Он упомянул генерала Валерия Залужного, бывшего командующего ВСУ, который недавно стал послом в Великобритании и который, по словам аналитика, уже высказывался о необходимости территориальных уступок для завершения конфликта.

По мнению Джонсона, мотивация США поддерживать конфликт на Украине во многом экономическая, так как значительные американские инвестиции направлены на поддержание текущей ситуации. Эксперт считает, что изменение политического курса США может привести к более активным попыткам мирного решения украинского кризиса.

Эти заявления прозвучали на фоне готовящихся выборов в США, где Трамп представляет Республиканскую партию, а вице-президент Камала Харрис выдвигается от Демократической партии. Выборы запланированы на 5 ноября и могут стать поворотным моментом для многих международных вопросов, включая ситуацию в Украине.