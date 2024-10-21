Беспилотник С-76 от ОКБ Сухого представляет собой инновационное решение для доставки грузов в труднодоступные регионы России.

Новый беспилотник С-76 от ОКБ Сухого (часть ОАК и госкорпорации Ростех) впервые показали на форуме «Армия-2024». Он способен буквально спасать жизни, доставляя лекарства, продукты и даже важные запчасти в самые отдалённые уголки страны.

С-76 может взлетать и садиться вертикально, для этого ему нужна всего-то площадка размером 17x17 метров. Это значит, что ему не требуется аэродром. Всё, что нужно — небольшой свободный участок земли. Для многих населённых пунктов без взлётно-посадочных полос, это может стать настоящим прорывом. Взлетел, долетел, сбросил груз и обратно.

Этот дрон перевозит до 200 килограммов груза и имеет запас хода до 500 километров. Это может быть еда, запчасти или лекарства — всё, что необходимо для жизни в труднодоступных местах. И не важно, что там нет дорог или аэродромов. С-76 сделает своё дело. Как говорит главный конструктор проекта Евгений Рубцов, этот беспилотник — незаменимый помощник для регулярных поставок в такие районы.

Секрет в гибридной системе. У дрона есть 8 винтов, которые помогают ему вертикально взлететь. После того как он в воздухе, включается бензиновый маршевый двигатель, который разгоняет его до нужной скорости. Как только крыло начинает создавать подъёмную силу, винты останавливаются, чтобы не создавать лишнего сопротивления. Всё это обеспечивает эффективность и экономию топлива.

Такие технологии, по словам Рубцова, стали возможны только в последние годы. Это связано с появлением высокоэффективных электрических двигателей и мощных источников энергии. Старая система с двигателями внутреннего сгорания на такое не была способна.