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Mirakl
ВС РФ берут Селидово в полуокружение, и эксперты предсказывают скорое взятие города
Селидово под угрозой: эксперты уверены в скором освобождении города

Российские войска продолжают теснить украинские позиции в районе Селидово, взяв город в полуокружение. По мнению военного аналитика немецкого издания Bild Юлиана Репке, судьба этого населенного пункта практически решена, и его взятие российскими силами – лишь вопрос времени. Причем это произойдет независимо от того, как действуют украинские войска, пытающиеся удержать город.

Репке подчеркивает, что ближайшие города и села уже перешли под контроль ВС РФ, и Селидово остается последним крупным опорным пунктом ВСУ в этом районе. Аналитик не возлагает вину за предстоящее поражение на 15-ю бригаду Национальной гвардии Украины, которая обороняет сам город. По его словам, ключевую роль в сдаче города сыграют «смежники» – украинские подразделения, действующие по флангам, которые не справляются с задачей.

Российские войска продолжают наносить артиллерийские удары по позициям украинцев, укрывающихся в городе. Вскоре ожидается активное продвижение пехоты. По информации украинских источников, российские силы применяют новую тактику при штурме городов. После артиллерийской подготовки они фиксируют фронт и окружают город с флангов. Подобный сценарий сейчас разворачивается и в Селидово.

#россия #новости #украина #политика #зеленский #конфликт #спецоперация
Источник: topwar.ru
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