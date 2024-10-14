Корабли России и Китая применили «Кинжал» и РБУ-6000 в Тихом океане

В ходе совместных военно-морских учений в Тихом океане российские и китайские военные корабли провели тренировки, направленные на отработку навыков обнаружения и уничтожения подводных и воздушных целей. Эти учения, составляющие часть широкомасштабных операций по патрулированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, были нацелены на укрепление сотрудничества между флотами двух стран и повышение их совместной боевой готовности.

Российские корабли использовали реактивные бомбометные установки РБУ-6000 для эффективного и точного поражения подводных целей, демонстрируя высокую степень подготовленности и оперативности экипажей. Этот элемент учений показал, насколько хорошо моряки готовы к реальным боевым действиям и координированной работе.

В дальнейшем акцент был сделан на отражении воздушных атак. Российские морские силы задействовали зенитный ракетный комплекс «Кинжал», работая в тесной координации с китайскими партнёрами. Использование систем постановки пассивных помех способствовало защите кораблей от вражеских ракет, обеспечивая создание надёжного оборонительного барьера.

Совместные маневры подтвердили высокий уровень взаимодействия военно-морских сил России и Китая, играя ключевую роль в поддержании стабильности и безопасности в регионе, что особенно важно на фоне современных международных вызовов.