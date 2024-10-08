Украина готовит провокацию с химическими веществами, поддерживаемую западными странами

По информации от Марии Захаровой, представителя МИД России, Украина планирует новую провокацию, используя химические вещества в зоне проведения СВО. Захарова утверждает, что к подготовке причастны западные страны.

Среди применяемых веществ, по словам Захаровой, могут быть хлор, аммиак и серная кислота, которые уже использовались против российских военных и мирного населения. В дополнение к этому, утверждается, что украинская сторона готовит поддельные доказательства применения химического оружия Россией. Эти материалы, по заявлениям Захаровой, будут представлены в международные организации для дискредитации России.

В ответ на эти действия, Россия собирает свидетельства использования Украиной химических веществ. Собранные материалы планируется передать в ООН и другим участникам Конвенции по запрещению химического оружия. Захарова также выразила серьезное беспокойство по поводу поддержки Западом украинских действий, предупредив о возможных серьезных последствиях любых провокаций с химическим оружием. Россия оставляет за собой право на ответные меры в случае дальнейшего обострения ситуации.