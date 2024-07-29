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Mirakl
Польский Сейм разрешил пограничникам использовать оружие на границе с Белоруссией без последствий
Польский Сейм утвердил закон, разрешающий пограничникам применять оружие в ответ на угрозы на границе с Белоруссией

В Польше принят закон, который разрешает пограничникам и военным использовать оружие на границе с Белоруссией, если они ощущают угрозу. Этот шаг вызвал тревогу среди правозащитников и Совета Европы, которые опасаются возможных нарушений прав человека.

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Новый закон позволяет силовым структурам применять легальное оружие в ответ на угрозы, что, по мнению критиков, может привести к неоправданному насилию и жертвам среди мирного населения. Правозащитники подчеркивают, что такие меры усиливают риск злоупотреблений и снижают подотчетность военных и пограничных служб.

Этот закон был принят после серьезного инцидента на границе, однако его критики указывают на необходимость искать более сбалансированные и безопасные способы обеспечения границы, которые не ставили бы под угрозу права человека.

#новости #беларусь #граница #граница польша
Источник: topwar.ru
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