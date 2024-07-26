Россия анонсировала введение "золотого" цифрового рубля к концу года, нового финансового инструмента, обеспеченного золотом, для международных расчетов в обход санкций

В ответ на продолжающиеся экономические санкции и сложности с международными платежами, Россия анонсировала скорый выпуск нового финансового инструмента — "золотого" цифрового рубля. Этот инновационный шаг предполагает создание токенов, обеспеченных золотым запасом страны, которые будут использоваться для расчетов с иностранными партнерами.

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По информации "Ведомостей", новая система платежей должна стать доступной уже к концу текущего года. Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, подчеркнул, что правительство и Центробанк активно работают над созданием необходимой нормативной базы. "Наша задача — обеспечить бесперебойную работу российского бизнеса на международной арене, используя все доступные финансовые инструменты", — отметил Аксаков.

Однако вопрос о том, насколько успешным окажется нововведение, остается открытым. Как отметил Алексей Войлуков, вице-президент Ассоциации банков России, пока что операции с подобными токенами ограничиваются внутрироссийским рынком, и неизвестно, согласятся ли иностранные контрагенты на такие расчеты, учитывая риск санкций.

Инициатива по запуску цифрового актива на золотой основе встречает поддержку в условиях, когда традиционные способы внешней торговли становятся все более затрудненными. Иван Чебесков, замминистра финансов, указывает на возможность использования подобных ЦФА не только по российскому, но и по иностранному праву, что могло бы расширить круг потенциальных пользователей данной системы.

В то время как эксперты и бизнесмены анализируют потенциальные возможности и риски, связанные с "золотым" цифровым рублем, российские власти выражают готовность к развитию и внедрению альтернативных финансовых технологий. Это, по мнению первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, критически важно для поддержания стабильности национальной экономики и защиты интересов отечественного бизнеса на мировой арене.