Она обеспечивает безопасность и эффективность выполнения боевых задач на передовой.

На передовой появилась новая защита для российских танков. Система радиоэлектронной борьбы "Купол", установленная на бронетехнике, теперь защищает ее от fpv-дронов. "Купол" успешно блокирует управление беспилотниками, делая их бесполезными на расстоянии до 1,8 км от танка.

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Это технологическое новшество разработано компанией "Рубеж-Инжиниринг". Система создает вокруг танка радиус действия, в котором беспилотные летательные аппараты теряют связь с операторами и не могут выполнить задачу по наведению на цель.

Применение "Купола" уже показало свою эффективность на примере экипажа танка Т-72Б3, который без потерь уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра. Благодаря "Куполу", танк остался невредимым и не был замечен вражескими дронами.

Командир танка с позывным "Тур" поделился своими впечатлениями: "Это реальный прорыв. Мы можем сосредоточиться на выполнении задач, не беспокоясь о дронах, которые раньше были серьезной угрозой."