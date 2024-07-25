Новый гексакоптер МиС-35: революция в тактической авиации России

В России началось серийное производство новейшего ударно-разведывательного дрона МиС-35, который уже успел проявить себя в боевых условиях. Этот гексакоптер сочетает в себе функции разведки и точечного удара, что делает его незаменимым аппаратом на передовой.

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Разработанный конструкторским бюро "МиС", дрон обладает уникальной конструкцией с шестью электрическими винтами, что обеспечивает высокую маневренность и стабильность полета. Отличительной чертой МиС-35 является его способность к минимальной заметности: он меньше по размерам по сравнению с другими боевыми дронами, что снижает его визуальную, тепловую и шумовую детектируемость.

«МиС-35 был разработан с учетом потребности в беспилотниках, способных выполнять широкий спектр задач на поле боя, — комментирует главный конструктор КБ "МиС". — Его грузоподъемность составляет 4,5 кг, что позволяет использовать дрон не только для разведывательных миссий, но и для доставки точных ударов."

Военный эксперт Юрий Лямин подчеркивает значимость такого дрона в современных боевых условиях: «Гексакоптеры этого класса высоко ценятся за их способность работать на переднем крае, включая выполнение задач в тылу противника. Но их также часто атакуют, поэтому крайне важно иметь достаточное количество таких аппаратов».

Технические характеристики МиС-35 включают максимальную скорость в 63 км/ч, дальность полета до 45 км и возможность нести боевую нагрузку весом до 4,5 кг. Благодаря этим параметрам, МиС-35 может эффективно справляться как с разведывательными, так и с ударными миссиями, обеспечивая высокую оперативность и точность в доставке ударов.