Российская армия вооружилась инновационным гранатометом РПГ-30 "Крюк", который выстреливает двумя гранатами одновременно для преодоления систем активной защиты танков

В арсенале российской армии появилось новое мощное оружие против бронетехники — РПГ-30 "Крюк". Этот гранатомет отличается уникальной бикалиберной конструкцией и способностью выпускать две реактивные гранаты одновременно, что делает его особенно эффективным против систем активной защиты танков.

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"Крюк" состоит из двух труб разного диаметра, каждая из которых служит стволом для отдельного снаряда. Первый — это меньший по размеру снаряд-имитатор, который запускается первым и имитирует радиолокационную сигнатуру основной боевой гранаты. Его задача — активировать систему защиты танка, чтобы основная граната могла проникнуть через защитный барьер без препятствий.

Основной снаряд, кумулятивная граната калибра 105 мм, следует за имитатором и предназначен для пробития до 600 мм брони после срабатывания защитных систем вражеского танка. Эффективность "Крюка" подтверждена многочисленными испытаниями, показавшими его превосходство над современными аналогами.

Этот гранатомет уже вызвал интерес у военных экспертов и аналитиков, поскольку он способен значительно повысить эффективность противотанковых подразделений и дать преимущество в условиях современного ведения боевых действий. РПГ-30 "Крюк" устанавливает новые стандарты в области борьбы с танковыми угрозами и может оказать значительное влияние на стратегии вооруженных сил по всему миру.