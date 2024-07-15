Охранник Ельцина Коржаков: сотрудников службы безопасности Трампа было мало

Недавно на мероприятии, где выступал Дональд Трамп, экс-президент США и нынешний кандидат на выборах, произошел инцидент, который мог иметь серьезные последствия. Благодаря быстрой реакции снайпера Секретной службы, возможная трагедия была предотвращена: нападающий был обезврежен одним точным выстрелом.

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Александр Коржаков, бывший руководитель охраны Бориса Ельцина, отметил, что на таких крупных мероприятиях должно быть больше снайперов и охранников. Ситуация, к счастью, разрешилась благополучно, но показала важность укрепления мер безопасности.

Трамп после попытки покушения выразил благодарность своей охране и даже пытался продолжить выступление, но был убежден агентами уйти с места событий для обеспечения его безопасности.

Поиск в доме и автомобиле стрелка выявил наличие взрывных устройств, что подчеркивает серьезность намерений нападавшего.