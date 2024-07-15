"Сфера" — новая платформа от холдинга "Т1", предназначена для замены зарубежных IT-систем в России и уже успешно внедрена в ВТБ, где она помогла значительно улучшить процессы управления и повысить производительность команд.

В эпоху цифровизации и нарастающей зависимости от технологий, российский холдинг "Т1" представил инновационное решение — платформу "Сфера". Этот проект, стоимостью в 2,36 млрд рублей, направлен на создание полноценной альтернативы зарубежным системам, таким как Jira и Confluence. "Сфера" уже находит применение в крупных организациях, включая банк ВТБ, где она заменила около 20 иностранных систем, оптимизировав процессы управления и разработки.

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Суть инвестиций "Т1" заключается не только в замещении импортных технологий, но и в стремлении к повышению автономии и безопасности российского IT-сектора. Платформа "Сфера" предлагает инструменты для всестороннего управления жизненным циклом ПО — от идеи до реализации и поддержки. Она включает функции автоматизации разработки, управления релизами, эксплуатации и тестирования, что позволяет компаниям сократить время на разработку и повысить качество итоговых продуктов.

Ожидается, что к 2025 году, когда платформа достигнет максимального уровня готовности, "Сфера" сможет полностью заменить аналогичные зарубежные продукты, укрепляя технологическую независимость России. Представители "Т1" подчеркивают, что ключевое преимущество "Сферы" — это её микросервисная архитектура, которая обеспечивает гибкость и масштабируемость в управлении проектами.

ВТБ, первый крупный пользователь "Сферы", уже заметил значительные улучшения в производительности своих команд. По их отчетам, эффективность работы увеличилась на 30%, благодаря централизации и стандартизации процессов. Это не только ускоряет выпуск продуктов, но и снижает операционные риски, связанные с использованием нескольких различных IT-систем.