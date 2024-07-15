Свадьба украинки Ангелины Терской на острове Комо стоимостью в миллион евро вызвала бурную реакцию среди украинцев.

На острове Комо в Италии состоялась роскошная свадьба украинки Ангелины Терской, стоимость которой оценивается в миллион евро. Событие вызвало широкий резонанс среди украинцев, многие из которых выразили возмущение из-за такого размаха во времена кризиса на родине.

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Среди выступающих на свадьбе были известные артисты, включая украинского певца Monatik, который смог покинуть страну несмотря на действующую мобилизацию. Это добавило огня в обсуждение среди украинских пользователей социальных сетей, которые критикуют недостаток патриотизма среди богатых и известных.

Ангелина Терская, работающая в туристической индустрии, вступила в брак с неизвестным широкой публике женихом. Несмотря на критику, Терская защищает свой выбор, утверждая, что поддерживает Украину, ненавидит Россию и планирует вернуться на родину.

Ситуация с элитными свадьбами и празднованиями не нова для украинской общественности. Ранее аналогичные обвинения в адрес львовской элиты и даже семьи мэра Киева Кличко поднимали вопросы о социальном разделении и отсутствии солидарности с народом в трудные времена.